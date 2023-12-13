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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه عزلة دبلوماسية وخسائر قتالية فادحة

صدى البلد

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء، تكبدها لأسوأ خسائرها القتالية منذ أكثر من شهر بعد كمين في أنقاض مدينة غزة.

وتواجه تل أبيب أيضا عزلة دبلوماسية متزايدة مع تزايد عدد القتلى بين المدنيين وتفاقم الكارثة الإنسانية. حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقد اندلع قتال عنيف في وقت واحد في شمال وجنوب الجيب، بعد يوم من مطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن القصف الإسرائيلي "العشوائي" للمدنيين يكلف تل أبيب خسارة الدعم الدولي.

وقصفت طائرات جيش الاحتلال مجددا أنحاء غزة وقال مسؤولو إغاثة إن حلول الطقس الشتوي الممطر أدى إلى تفاقم ظروف مئات الآلاف من الأسر التي تنام في ظروف قاسية في خيام مؤقتة.

وأصبحت الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.

وأطلقت إسرائيل عدوانها على غزة في محاولة للقضاء على حركة “حماس” التي شنت طوفان الأقصى ٧ أكتوبر.

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