مش هتبطل تاكلها من النهاردة.. فوائد غير متوقعة للكاكا

تعد الكاكا إحدى الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، كونها لذيذة ورائعة، فهي تتمتع بالعديد من الخصائص التي جعلتها مفيدة للوقاية من الأمراض؛ مما يعمل فيتامين ج، على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء عمومًا، والتي تساعد الجسم في مواجهة الميكروبات، والجراثيم، والالتهابات، والأمراض المعدية المختلفة.

وعلى الرغم من فوائد فاكهة الكاكا إلى أن الكثير يتجاهلون تناولها، لذا أوضح الدكتور محمد مسعود استشاري التغذية العلاجية فوائد الكاكا.



فوائد فاكهه الكاكا

تساعد على ضبط سكر الدم، عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.

تعمل على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

تسهم الكاكا في إنقاص الوزن الزائد؛ لاحتوائها على الألياف التي تمنحك الشعور بالشبع ،وانخفاض السعرات الحرارية.

تسهم فاكهة الكاكا في تعزيز صحة العين وتقوية حاسة الإبصار وتقليل خطر الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الجلوكوما.

تسهم في التقليل من فرص الإصابة بالأورام المختلفة، وذلك لاحتوائها على مركبات كيميائية تحفز موت خلايا الأورام.

قد يساعد تناول فاكهة الكاكا بانتظام على تقليص حجم الأورام في الجسم.

قد تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، بما في ذلك الحماية من سرطان القولون، وقد تساعدك الكاكا على إنقاص الوزن.

التقليل من ارتفاع ضغط الدّم، ويُعزى تأثيرها لكونها تُساعد على ارتخاء الأوعية الدموية من خلال البطانة الغشائية التي تعتمد على أحادي أكسيد النيتروجين.

يساهم تناول فاكهة الكاكا على في تعزيز صحة الدماغ من خلال محاربة الخلل الوظيفي في الخلايا العصبية مما تعزز صحة صحة الذاكرة.

فاكهة الكاكا مضادة للالتهابات والأكسدة، وتعزز على تقوية صحة العظام ودعم بنية العظم، مما يقلل من تلف وهشاشة العظام؛ مما يسهم في تقليل امتصاص الجسم للدهون من الغذاء، ويساعد على التقليل من اضطرابات عمليات الأكسدة الداخلية، والتي يتسبب حدوثها في شيخوخة مبكرة للجسم.