عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتبطل تاكلها من النهاردة.. فوائد غير متوقعة للكاكا

فوائد الكاكا
فوائد الكاكا

تعد الكاكا إحدى الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، كونها لذيذة ورائعة، فهي تتمتع بالعديد من الخصائص التي جعلتها مفيدة للوقاية من الأمراض؛ مما يعمل فيتامين ج، على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء عمومًا، والتي تساعد الجسم في مواجهة الميكروبات، والجراثيم، والالتهابات، والأمراض المعدية المختلفة.

وعلى الرغم من فوائد فاكهة الكاكا إلى أن الكثير يتجاهلون تناولها، لذا أوضح الدكتور محمد مسعود استشاري التغذية العلاجية فوائد الكاكا.


فوائد فاكهه الكاكا

تساعد على ضبط سكر الدم، عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.

تعمل على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

تسهم الكاكا في إنقاص الوزن الزائد؛ لاحتوائها على الألياف التي تمنحك الشعور بالشبع ،وانخفاض السعرات الحرارية.

تسهم فاكهة الكاكا في تعزيز صحة العين وتقوية حاسة الإبصار وتقليل خطر الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الجلوكوما.

تسهم في التقليل من فرص الإصابة بالأورام المختلفة، وذلك لاحتوائها على مركبات كيميائية تحفز موت خلايا الأورام.

قد يساعد تناول فاكهة الكاكا بانتظام على تقليص حجم الأورام في الجسم.

قد تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، بما في ذلك الحماية من سرطان القولون، وقد تساعدك الكاكا على إنقاص الوزن.

التقليل من ارتفاع ضغط الدّم، ويُعزى تأثيرها لكونها تُساعد على ارتخاء الأوعية الدموية من خلال البطانة الغشائية التي تعتمد على أحادي أكسيد النيتروجين.

يساهم تناول فاكهة الكاكا على  في تعزيز صحة الدماغ من خلال محاربة الخلل الوظيفي في الخلايا العصبية مما تعزز صحة صحة الذاكرة.

فاكهة الكاكا مضادة للالتهابات والأكسدة، وتعزز على تقوية صحة العظام ودعم بنية العظم، مما يقلل من تلف وهشاشة العظام؛ مما يسهم في تقليل امتصاص الجسم للدهون من الغذاء، ويساعد على التقليل من اضطرابات عمليات الأكسدة الداخلية، والتي يتسبب حدوثها في شيخوخة مبكرة للجسم.

فوائد الكاكا فاكهة الكاكا فيتامين ج الهضم مضاد ااكسدة العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

موضوعات متعلقة

خبز إيطالي.. طريقة عمل الخبز الإيطالي بالطماطم على أصوله

تناوله مرتين يوميا يخلصك من كل السموم.. مشروب سحري لحماية الكبد من الأمراض

طبيب يحذر من الإكثار في تناول لبن الأطفال بعد سن عام.. يسبب مرض خطير

طبيب يحذر من اخطاء تقع فيها الزوجات خلال الرضاعة بسنة أولي أمومة

بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل الروبيان بالكاري مع الأرز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الرمان يوميا| فوائد مذهلة

للفطار .. طريقة عمل عجة البيض والبطاطس

بهذه التمارين السحرية .. تخلصي من ترهلات بعد الولادة

ترشيحاتنا

وزير السياحة لرجال الأعمال القطريين: طرح حزمة جديدة من حوافز الاستثمار بمجال الفنادق

تفاصيل التحقيق مع المطربة بوسي وطليقها بسبب خناقة التجمع.. وقرار عاجل من النيابة

ارتفاع قياسي في عدد المساجد بـ روسيا

القومي لحقوق الإنسان: لم تصلنا أي شكاوي تمس شرعية الانتخابات الرئاسية

موثقة وواضحة|برلماني: المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية رسالة خارجية وداخلية|فيديو

دار الإفتاء: غدا الخميس أول أيام شهر جمادي الآخرة 1445


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعضلات بطن.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

مكياج جريء.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاح الاخضر على الريق ؟

بحضور نجوم الفن والشخصيات العامة|تشييع جثمان زوج إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة

فيديو

قبل لقاء كأس العالم.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة|فيديوجراف

«أمر غير عادي».. ماذا طلب بايدن من نتنياهو بخصوص حرب غزة؟ |فيديوجراف

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ