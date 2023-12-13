نقطة تحول تاريخية.. الصين وفيتنام تعززان تعاونهما الأمني والاستخباراتي

توصلت الصين وفيتنام إلى اتفاق لتعزيز التعاون في مجال الأمن في إطار تحركهما نحو أن يصبحا مجتمعًا ذو مستقبل مشترك.

وكان الرئيس الصيني، قد اختتم زيارته إلى هانوي، وخلال رحلة شي التي استمرت يومين، وقع الجيران الحاكمان بالنظام الشيوعي، واللذان يتقاربان في المجالات الاقتصادية ولكنهما يختلفان في الحدود في بحر الصين الجنوبي، عشرات من اتفاقات التعاون واتفقا على إنشاء المزيد من خطوط الاتصال الساخنة لتفادي أي حالات طوارئ في المياه المتنازع عليها.

وفي بيان مشترك مكون من 16 صفحة، تعهدت البلدان الذان يشتركان في تاريخ طويل من الصراع، بالعمل بشكل أكثر تقاربًا لتعزيز الروابط في صناعة الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقالوا إن هدفهم هو تجنب مخاطر ما يسمونه “ثورة الألوان” التي تروج لها القوى المعادية، باستخدام مصطلح للانتفاضات الشعبية التي هزت الدول الشيوعية السابقة.

وقال شي لرئيس البرلمان الفيتنامي فونج دينه هوي في اجتماع سابق: “أعلنا إنشاء مجتمع استراتيجي صيني-فيتنامي لـ ‘المستقبل المشترك’ لتعزيز ترقية العلاقات الصينية الفيتنامية”.

ووصف رئيس الوزراء فام مينه تشينه هذا القرار بأنه “نقطة تحول تاريخية”، وأن الانضمام إلى مثل هذا المجتمع كان “اختيارًا استراتيجيًا”، وذلك عندما التقى شي، الذي كان يقوم بزيارته الأولى هذا العام إلى دولة آسيوية، معه.

وجاءت هذه التصريحات الدافئة بعد أشهر من المحادثات حول كيفية وصف العلاقات بأفضل طريقة.