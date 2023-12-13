هيئة الدواء تحذر من عبوات مضاد حيوي مغشوشة.. تفاصيل

وجهت هيئة الدواء المصرية، تحذيرا للمواطنين عبر منشور حمل عنوان “غش تجاري”، وذلك في إطار منشوراتها الدورية.

وحذرت هيئة الدواء من العبوات المقلدة من المستحضر “Megamox 642.9 mg/5ml susp” تشغيلة رقم : “235133”.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور؛ بناءً على ما ورد إلينا من الشركة صاحبة المستحضر- كالآتى:

هيئة الدواء المصرية تحذر من عبوات مقلدة

كما حذرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر، حيث يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة على ما ورد إلينا من الشركة صاحبة للمستحضر المذكور، وذلك بناء المستحضر- كالآتى:

منشور غش تجاري Megamox 457 mg/5ml تشغيلة رقم : 235024 : وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة

استخدامات ميجاموكس

يستخدم دواء أموكسيسيلين وحمض الكلافولانيك في الحالات التالية:

علاج التهابات الجهاز التنفسي السفلي.

علاج التهاب الأذن الوسطى.

علاج التهاب الجيوب الأنفية.

علاج التهاب الجهاز البولي الجرثومي.

علاج الالتهابات الجلدية.

علاج التهابات الفم واللثة البكتيرية.

علاج الالتهابات التي تسببها السلالات المنتجة لبيتا لاكتاماز، مثل جراثيم الأشريكية القولونية، والمستدمية النزلية، والمكورات العنقودية الذهبية.

الوقاية من الإصابة بالعدوى نتيجة الجراحة الملوثة.



