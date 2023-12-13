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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يستهدف خلية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه استهدف خلية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

ومنذ قليل شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على أطراف بلدة ياطر جنوب لبنان بحسب ما ذكرت إذاعة النور اللبنانية.

كما استهدفت قذائف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة رب ثلاثين وفي عيتا الشعب جنوب لبنان أيضا.

كما كثّف العدو الإسرائيلي غاراته، اليوم، على اللبونة ومروحين  بجانب استهداف الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، وحيّ البيادر شرق يارون وأطراف الخيام بالقصف المدفعي.

وفي طير حرفا، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ، منزلاً من طابقين وسوّته بالأرض.

ومن جانبه؛ أعلن حزب الله استهداف تجمع جنود للاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة وتجمع جنود آخر في موقع المنارة بالأسلحة المناسبة.

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