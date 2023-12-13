اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال ومقاتلي حماس في غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن هناك اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس، على عدة محاور، في جنوب وشمال قطاع غزة.

ومنذ وقت قليل، قالت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، إنها استهدفت دبابتي ميركافا صهيونيتين في مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بقذائف الياسين 105.

وأعلنت حركة كتائب القسام، استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، اليوم الأربعاء، استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

ودكت كتائب القسام حشود قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخانيونس بقذائف الهاون.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء و50594 مصابا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة أنه سقط خلال الساعات الماضية 196 شهيدا و499 مصابا إثر قصف الاحتلال على مناطق عدة، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج 22 مستشفى و52 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة ما يفاقم حجم الكارثة في القطاع.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بإيجاد آليات ضامنة لخروج آلاف الجرحى يوميا للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم.