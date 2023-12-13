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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأكبر في العالم| عملاق صناعة السيارات اليابانية ينفذ مشروعاً ضخما في مصر.. تفاصيل

علاقات مصر واليابان
علاقات مصر واليابان

أكبر مصنع للضفائر الكهربائية في العالم.. التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كينيتشي روشيباتا، الرئيس التنفيذي لشركة "سوميتومو وايرنج سيستمز" العالمية، لاستعراض موقف إنشاء أكبر مصنع لـ"سوميتومو" على مستوى العالم الذي بدأ إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان، لإنتاج وتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات.

أكبر مصنع للضفائر الكهربائية في العالم

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن شركة "سوميتومو" هي أحد الشركاء الإستراتيجيين، مؤكدا دعمه الكامل لمشروع الشركة الجديد لإنشاء أكبر مصنع لها على مستوى العالم، لتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات على مساحة 150 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة في مدينة العاشر من رمضان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصنع الجديد، كان من أوائل المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية، من قبل الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه كان يتابع بصورة دورية مراحل تطور المشروع منذ أن تم التقدم به كفكرة إلى الحكومة المصرية، كما أنه كان حريصا دائمًا على زيارة مصانع الشركة في بورسعيد، وأكتوبر، ومعربًا عن تطلعه لزيارة المصنع الجديد عند افتتاحه.

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