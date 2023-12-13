استشهاد صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة .. اليوم

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 89.

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن الضربة الإسرائيلية على صحفيين في جنوب لبنان يرجح أن تكون هجوما مباشرا على مدنيين.

وأكدت المنظمة، أنه يجب التحقيق في استهداف الصحفيين في ١٣ أكتوبر في لبنان باعتباره جريمة حرب.

وأضافت العفو الدولية، أنه يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه ولا يمكن السماح لإسرائيل بقتل الصحفيين والإفلات من العقاب.

وتابعت، لم نجد أي مؤشر على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيه الضربات بجنوب لبنان.