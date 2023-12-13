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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ضياء رشوان : جهود مصرية لزيادة عدد شاحنات الإغاثة لغزة لـ80 يوميًا

صدى البلد

صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فطاع غزة، سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي عليهم طوال 68 يوما .

وأوضح أنه ومنذ أمس بدأ مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر منفذ رفح، على معبر كرم أبوسالم حسب الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي بالإضافة إلى معبر العوجة، كما كان الوضع سابقا .

وأضاف أن هذا من شأنه تسهيل تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها في حدود 60-80 شاحنة يوميا. كذلك فقد تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود المدخل للقطاع يوميا من 129 ألف لتر إلى 189 ألف بالإضافة إلى 2 شاحنة غاز منزلي، وهو ما تم إدخاله بالفعل اليوم الأربعاء .

إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطنيين

وأوضح رشوان أنه منذ بدء إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطنيين بقطاع غزة، فقد بلغ حجم المساعدات الطبية 3866 طنا، والمساعدات من المواد الغذائية 22799 طنا، وحجم المياه 13936 طنا، فضلا عن 222 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 5073 طنا من المواد الإغاثية الأخرى، وعدد 48 سيارة إسعاف. وقد تم إدخال 2678 طنا من الوقود خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر .

ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مصر استقبلت في نفس الفترة، 773 مصابًا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 612 مرافقا، إضافة إلى عبور 14023 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2135 مصريا، من قطاع غزة،

وأنهى ضياء رشوان تصريحاته بالتأكيد مجددا على مواصلة مصر جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون.

مصر المساعدات دخول المساعدات غزة الأوضاع الإنسانية

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