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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل وسط رفح

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، إن 4 شهداء ارتقوا إثر غارة إسرائيلية على منزل وسط رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ وقت قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط  13 شهيدا وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال لمنزلين في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 18.608 شهيد و 50.594 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة ان  قوات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د.احمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد أخلت سبيل عدد منهم ثم اطلقت عليهم النار ما أدى الى اصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

كما شددت قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات ومنعت الماء والطعام والكهرباء ونخشي وفاة 12 طفلا في عناية الاطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون اجهزة دعم الحياة.

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