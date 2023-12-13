عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العتال مساعدًا لرئيس حماة الوطن .. ومنصب إضافي لـ العطيفي بالحزب

تعيين هاني العتال
تعيين هاني العتال مساعد رئيس حزب حماة الوطن

أصدر الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، قرارا بتعيين هاني العتال، مساعدا لرئيس الحزب، بالإضافة لمنصبه أمين أمانة الإعلام المركزية بالحزب.

وتضمن القرار تعيين الدكتور أحمد العطيفي، في منصب الأمين العام المساعد، إلى جانب منصبه أمين أمانة التنظيم.

كما تضمن قرار رئيس حزب حماة الوطن، تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء أحمد العوضي، لتقييم الأداء الفني والحزبي لكافة الأمانات النوعية _ الفرعية، وعرض النتائج على رئيس الحزب لاتخاذ القرارات اللازمة.

ويأتي القرار في إطار جهود حزب حماة الوطن لتفعيل دور كافة الأمانات، ولتحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية للحزب ولمزيد من الفعالية والانتشار في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

تفاصيل التحقيق مع المطربة بوسي وطليقها بسبب خناقة التجمع.. وقرار عاجل من النيابة

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

ترشيحاتنا

بعد تجريد فلسطينيين من ملابسهم.. أمريكا تكشف عن تغيير في استراتيجية إسرائيل بغزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطير للغاية ولا يمكن أن يستمر في قيادة الحكومة

تزامنا مع انتخابات الرئاسة الأمريكية.. كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي جديد

وزير الدفاع الإسرائيلي: فقدنا جنودا كثيرين في اشتباكات الشجاعية

بسبب رونالدو .. تريزيجيه على رادار النصر السعودي | وهذا شرط طرابزون

هنية: نرحب بجهود السعودية واللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا بعض في الفندق.. صور أثارت الجدل لـ بوسي وطليقها هشام ربيع

بعد عدم ردها على سؤال "النونو".. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل رفقة زوجها

بمكونات من مطبخك | طريقة عمل شوربة الـ سي فود

بعضلات بطن.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

وصل لـ 45 جنيها.. تحرك حكومي عاجل للسيطرة على أسعار البصل

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ