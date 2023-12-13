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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنا مع انتخابات الرئاسة الأمريكية.. كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي جديد

صدى البلد

قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية يمكن أن تجري اختبارًا نوويًا جديدًا في وقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وقال بارك يونج هان، كبير الباحثين في معهد كوريا لتحليلات الدفاع الحكومي، إن سول قالت في الأشهر الأخيرة إن الشمال لا يزال مستعدًا لإجراء اختباره النووي السابع.

وأضاف: “هناك احتمالية أن تقوم كوريا الشمالية بتدبير الاستفزازات للتدخل في الانتخابات البرلمانية (الكورية الجنوبية) في أبريل المقبل والانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر”.

وتابع: “يمكن أن تجري اختبارًا نوويًا آخر عند النظر في مزايا وعيوب فوز الرئيس السابق دونالد ترامب”.

ولا تزال المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونج يانج متعثرة منذ قمة هانوي عام 2019 بين الرئيس السابق ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والتي انتهت دون اتفاق.

وقال بارك إنه من المتوقع أن تحافظ دولة الشمال على سياستها الأخيرة في تعزيز أسلحتها النووية في الكمية والجودة وسوف تسعى على الأرجح لإنتاج رؤوس حربية نووية لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية “بشكل هجومي”.

وفي سبتمبر، نقحت كوريا الشمالية دستورها لتضمن سياسة بناء قوة نووية، في حين أكد كيم على ضرورة تعزيز الأسلحة النووية للبلاد بشكل “متسارع”.

وقال بارك إن الشمال سيزيد من تصعيد الأزمة من خلال تدبير الاستفزازات في محاولة لإضعاف التعاون الأمني بين سول وواشنطن.

وقد بذل الحلفاء مؤخرًا جهودًا لتشديد الردع ضد تهديدات كوريا الشمالية، مثل إطلاق مجموعة الاستشارة النووية الثنائية هذا العام لمناقشة التخطيط النووي والاستراتيجي.

ولاحظ بارك أيضًا ضرورة مراقبة النشاط بين بكين وبيونج يانج العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن البلدين سيحتفلان بالذكرى ٧٥ لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف: "في حالة الصين، هناك احتمال أن تتم دعوة كيم جونج أون لحضور قمة كجزء من استكشاف استراتيجية مثالية بالنظر إلى العلاقات مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

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