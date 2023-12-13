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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين بالعراق: الاحتلال الإسرائيلي يدمر آثارا تاريخية وأطالب اليونسكو بالتدخل

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة

قال سفير فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، إنّ هناك حرب إبادة معلنة على الشعب الفلسطيني، وتستهدف كل مُركّبات الشعب الفلسطيني، حيث ارتقى أكثر من  20 ألف شهيد، إضافة إلي 50 ألف جريح و60% من غزة مدمرة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بغداد مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحال نفسه في مدن الضفة الغربية "جنين طولكرم ونابلس"، وأيضًا القدس المحتلة بشكل خاص.


وأوضح أن حرب الإبادة الإسرائيلية تستهدف القيم التاريخية والدينية لفلسطين التاريخية من خلال استهداف مقدساتها ورموزها التي تشكل تاريخ هذا البلد وجذوره العربية، والذي دائمًا ما نعطيه عنوان عريض أن الأرض تتكلم عربي في فلسطين.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي يكون في صراع عسكري يكون هناك صراع روايات، في محاولة لمحو الحقيقة التاريخية عبر تثبيت الرواية الإسرائيلية المبنية على الأساطير لتكون هي الحقيقة، عبر تدمير الشواهد الأثرية التاريخية، والوثائق القانونية تؤكد أحقية الأرض للفلسطينيين وأحقية المسجد الأقصى للمسلمين، وأطالب يونسكو بتشكيل لجنة تحقيق دولية.

وشدد على أن المشهد في فلسطين عربي، ولم يستطع الاحتلال منذ عام 1948 أن يغيير في طبيعة هذا المشهد الفلسطيني، الذي ظلّ محافظًا على القيم التاريخية والدينية من أرض الرسالات فلسطين وتحديدًا القدس.

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