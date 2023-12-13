عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي لمدرسة داخلها نازحون بغزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 6 فلسطينين وعشرات المصابين جراء قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين ببركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 18.608 شهداء، و 50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة ان  قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د. أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد أخلت سبيل عدد منهم ثم اطلقت عليهم النار ما أدى الى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

كما شددت قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات ومنعت الماء والطعام والكهرباء ونخشي وفاة 12 طفلا في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب ودون أجهزة دعم الحياة.

الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل العدوان الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى كمال عدوان فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البولندي الجديد يكشف عن طلب من زيلينسكي .. تفاصيل

اختيار السعودية في منصب رفيع بـ صندوق النقد الدولي

بعد قرار القاضي .. مصير التيك توكر كروان مشاكل بعد فيديو المطبخ

تغلب على النجم الأحمر..مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

لا نملى شروطًا .. البيت الأبيض يكشف صاحب الحق في تغيير حكومة نتنياهو؟

قوات الاحتلال تعاود اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الجمبرى؟ أهم الفوائد

النساء أم الرجال؟.. دراسة أمريكية تكشف الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الاعتداءات المسلحة

نصائح لاستخدام جهاز قياس السكري بشكل آمن

وش السعد.. ابنة سعد الصغير بالحجاب تشعل السوشيال ميديا بعيد ميلادها

فيديو

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

وصل لـ 45 جنيها.. تحرك حكومي عاجل للسيطرة على أسعار البصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ