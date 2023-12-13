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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد رفيع المستوى من الناتو يزور كوريا الجنوبية

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن وزير الدفاع شين وون سيك التقى بممثلي ٨ دول أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” لتوسيع التعاون في مجال الأمن وصناعة الدفاع.

وعقد شين الاجتماع مع ممثلي الناتو من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والدنمرك وهولندا وجمهورية التشيك ورومانيا وبولندا، الذين بدأوا زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى سول في وقت سابق من اليوم.

ويُنظر إلى زيارتهم النادرة لكوريا الجنوبية، وهي ليست دولة عضو في الناتو، على أنها جزء من جهود الناتو لتعزيز التعاون الأمني الإقليمي مع كوريا الجنوبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بعد مشاركة الرئيس يون سوك يول المتعاقبة في قمتين لحلف شمال الأطلسي العام الماضي وهذا العام.

وخلال الاجتماع، شرح شين الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، وأعرب عن أن تنسيق المجتمع الدولي ضروري لردع استفزازات كوريا الشمالية والرد عليها.

ونقل عن شين قوله "إن القوات التي تهدد كوريا الجنوبية، بما في ذلك كوريا الشمالية، ستواجه ردودا حازمة ليس فقط من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ولكن أيضا من المجتمع الدولي، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي".

وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على أن التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلسي سياسهم في تحقيق السلام والاستقرار العالميين، كما تعهدا أيضا بتنفيذ إجراءات تعاون عملية لتعميق العلاقات بينهما.

وأشار إلى أن وفد الناتو وعد بدعم التعاون بشكل نشط مع كوريا الجنوبية في المجالات الأمنية وصناعة الدفاع في المستقبل.

وفي ضوء اعتماد برنامج الشراكة المصمم بشكل فردي في يوليو، تعمل كوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلسي على تكثيف التعاون في 11 مجالاً تتراوح بين مكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية إلى التكنولوجيات الناشئة والدفاع السيبراني.

وفي الشهر الماضي، حضرت كوريا الجنوبية التدريب السيبراني السنوي الرائد لحلف شمال الأطلسي، والذي يسمى التحالف السيبراني 2023، والذي عقد في إستونيا لأول مرة لتعزيز التعاون في مجال الفضاء السيبراني.

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