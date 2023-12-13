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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا تكشف عن كارثة حقيقية في مخيماتها

صدى البلد

أعلنت وكالة الأونروا، اليوم الأربعاء، استشهاد 288 شخصا على الأقل في أماكن إيواء تابعة للوكالة بغزة منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 18.608 شهداء، و 50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة ان  قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د. أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد أخلت سبيل عدد منهم ثم اطلقت عليهم النار ما أدى الى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

كما شددت قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات ومنعت الماء والطعام والكهرباء ونخشي وفاة 12 طفلا في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب ودون أجهزة دعم الحياة.

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