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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق شهي .. طريقة عمل دجاج كرسبي بالبابريكا

دجاج كرسبي بالبابريكا
دجاج كرسبي بالبابريكا

الدجاج الكرسبي أو المقرمش يتميز  بتتبيلة  البابريكا بنكهة البهارات يعتبر من الأطباق التي يحبها الصغار والكبار ويمكن تحضيرها بسهولة،وفيما يلي خطوات عمل الدجاج الكرسبى بالبابريكا.


طريقة عمل الدجاج الكرسبى بالبابريكا


المقادير:

‏-  1 كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح عريضة
‏-  2 كوب كورن فليكس
‏-  ½ كوب سمن مذوب
‏-  1 معلقة صغيرة بابريكا
‏-  ½ معلقة صغيرة ملح
‏-  ½ معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  ½ معلقة صغيرة ثوم بودرة

 

طريقة التحضير:

أخلطي في وعاء السمن مع البابريكا والملح والفلفل الاسود والثوم البودرة.

ضعي في وعاء آخر الكورن فليكس.

غمسي شرائح الدجاج بمزيج السمن ثم بالكورن فليكس حتى تتغطى الشرائح من كل الجهات.

صفي الدجاج في قالب فرن ورشيه برذاذ الزيت واخبزيه في فرن محمى مسبقاً على حرارة متوسطة حتى ينضج الدجاج ويتحمر ثم قدميها مياشرة.

دجاج دجاج كرسبي بهارات بابريكا فراخ مقرمشة

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