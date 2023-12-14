لليوم الثالث.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وسماع دوي انفجارات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثراً بجروحه جراء عدوان الاحتلال المتواصل في جنين لليوم الثالث على التوالي.

أفاد المركز الإعلامي الفلسطيني ، أمس الأربعاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة بالحي الشرقي بمدينة جنين.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الفلسطينية ، في وقت سابق من اليوم ، خوض مقاتليها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في العديد من محاور الاشتباك في شمال غزة والشجاعية وخانيونس.

ومن جانبها، عاودت قوات الاحتلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين مع اندلاع اشتباكات في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام عربية نقلاً عن مصادر صحفية عبرية، إن أكثر من 800 حالة اعتقال واحتجاز نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنين ومحيطه خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكدت المصادر، أنه تم الإفراج عن قرابة 400 منهم اليوم فقط، خلال الاجتياح الواسع والمستمر لليوم الثاني.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، عن أن الوضع بمخيم جنين في تدهور مستمر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.