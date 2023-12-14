اختراق موقع إلكتروني تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم الخميس، إنه تم اختراق لموقع إلكتروني تابع للجيش الإسرائيلي.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه تم منذ بضعة أيام اكتشاف عملية اختراق لخدمة البريد الإلكتروني التي تستخدمها العديد من المكاتب الحكومية في إسرائيل.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن هذه الخدمة ليست جزءًا من خادم البريد الإلكتروني المركزي للمكاتب، كما أنها ليست متصلة بشبكة الشركة الخاصة بالمكاتب، وعقب الحادث، تم إيقاف الخدمة، وبدأت فرق الحماية السيبرانية التابعة للمنظمة الرقمية تحقيقًا.

وأشارت التقديرات إلى أنه تم تسريب عدد من المراسلات، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه خدمة بريدية لمعلومات غير سرية، وأنه على حد علمنا لم يتم تسريب أي معلومات حساسة.