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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة جندي خلال المعارك في قطاع غزة

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل ضابط وإصابة جندي خلال المعارك في قطاع غزة.

وتعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لصفعة كبيرة، منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، حيث أعلن صباح اليوم الأربعاء، عن مصرع عدد من جنوده في كمين بحي الشجاعية.

وحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 10 جنود في شمال غزة أمس الثلاثاء، ما يجعله أقسى يوم للضربات التي تعرضت لها إسرائيل منذ بدء هجومها البري.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في "لواء جولاني"، وكان من بينهم، قائد الكتيبة المقد تومر جرينبيرج الذي أقيمت جنازته اليوم في إسرائيل.

وقالت الهيئة إن الجنود والضباط اقتحموا أحد المباني لتفتيشها أثناء عملية المسح الميداني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما أن أصبحوا بداخله حتى فتح مقاتلون فلسطينيون النار عليهم وفجروا أيضا عبوة ناسفة.

وبذلك ارتفع عدد قـتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى 115 منذ بدء الهجوم البري بقطاع غزة، حيث سجل يوم الثلاثاء أعلى حصيلة قتلى في صفوف جنود الاحتلال منذ 27 من أكتوبر.

فيما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية تفاصيل مصرع جنود الاحتلال في الشجاعية، قائلة إن قوة من لواء "جولاني" أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي وصلت إلى منطقة الشجاعية عندما بدأ عناصر من حماس بإطلاق النار عليهم.

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