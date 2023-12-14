اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الخميس، بتجدد الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند دوار السينما قرب مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثراً بجروحه جراء عدوان الاحتلال المتواصل في جنين لليوم الثالث على التوالي.

أفاد المركز الإعلامي الفلسطيني ، أمس الأربعاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة بالحي الشرقي بمدينة جنين.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الفلسطينية ، في وقت سابق من اليوم ، خوض مقاتليها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في العديد من محاور الاشتباك في شمال غزة والشجاعية وخانيونس.