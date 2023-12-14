قصف إسرائيلي يستهدف مركزا طبيا في جباليا شمال قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، إن هناك قصف إسرائيلي يستهدف مركزا طبيا في جباليا شمالي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 18.608 شهداء و 50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د. أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد اخلت سبيل عدد منهم ثم أطلقت عليهم النار مما أدى إلى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

كما شددت قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات وتمنع عن الماء والطعام والكهرباء ونخشي وفاة 12 طفلاً في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة .