مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق متفرقة في خان يونس

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت مناطق متفرقة في خان يونس بعشراتالقذائف الصاروخية.

وقد استشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقةفي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر طبية في القطاع، إنه وصل 4 شهداء وعدد من الإصابات بينهمطفلان أحدهما رضيع إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في استهداف الاحتلال منزل في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصلشهيدان وعدد من الإصابات مستشفى ناصر جرّاء قصف منزل بمخيم خان يونس.