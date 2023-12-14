إجلاء 5 جنود إسرائيليين بعد إصابتهم خلال الاشتباكات في جنين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس. إنه أجلي 5 جنود "إسرائيليين" بعد إصابتهم خلال الاشتباكات في جنينبالضفة الغربية.

وأعلنت حركة "كتائب شهداء الأقصى" ، أمس الأربعاء، أن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال بعدد كبير من القنابل اليدوية "الأكواع" أثناء مرورها بشارع حيفا غرب جنين.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في جنين أن مجاهديها يخوضون الان اشتباكات عنيفة وشرسة بالرصاص الكثيف وبالعبوات الناسفة على أكثر من محور.

ومن جانبها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف تجمعات جنود جيشالاحتلال الإسرائيلي في غزة.