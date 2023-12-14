3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إن هناك 3 شهداء وعددا من المصابين سقطوا جراء قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

هذا وقالت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت مناطق متفرقة في خان يونس بعشرات القذائف الصاروخية.

وقد استشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقةفي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر طبية في القطاع، إنه وصل 4 شهداء وعدد من الإصابات، بينهم طفلان أحدهما رضيع، إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.