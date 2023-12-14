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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم جامعة بوليتكنيك فلسطين جنوب الضفة الغربية

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال اقتحمت جامعة بوليتكنيك فلسطين بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

كما قالت وزارة التعليم الفلسطينية، إن نحو 3679 طالبا قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر ⁧.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 18.608 شهداء و 50.594 إصابةمنذالسابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمالعدوان د. أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد اخلت سبيل عدد منهم ثم أطلقتعليهم النار مما أدى إلى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

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