إسرائيل تلغي رحلة لرئيس الموساد الإسرائيلي لقطر للتفاوض حول صفقة أسرى

قالت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، إن إسرائيل ألغت رحلة لرئيس الموساد الإسرائيلي لقطر كانت تهدف للتفاوض حول صفقة أسرى جديدة.

أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن ما يحدث في غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة يدفع الشعوبالحرة حول العالم إلى توجيه أسئلة مشروعة حول ماهية النظام الدولي وفاعلية أدواته القانونية وصدق مبادئه.

وأضاف آل ثاني خلال كلمته في افتتاح منتدى الدوحة 2023 أن قطر ستواصل الضغط على إسرائيل وحماس لمواصلةالهدنة رغم تضاؤل الفرص، مؤكدًا أن إدانة قـ تل وحصار المدنيين موقف ثابت لا تحيد قطر عنه.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية في غزة أظهرت بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وبين الأجيال المتعاقبة، وازدواجيةالمعايير في المجتمع الدولي، لافتًا "علينا الاعتراف بالخلل في النظام العالمي الذي يسمح باستدامة الصراع".