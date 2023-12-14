جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة على خان يونس

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، الخميس، إن جيش الاحتلال جدد استهدافه وسط وشرق خان يونس باستخدام الطيران الحربي وكذلك القصف المدفعي المتواصل على أنحاء متفرقة من المدينة.

وقالت وسائل إعلام عربية، إن عدد الشهداء ارتفع نتيجة القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي القطاع إلى 20 شهيدا.

من ناحية أخري، قالت سرايا القدس، اليوم الخميس: "قصفنا حشودا عسكرية للعدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وقالت كتائب القسام، اليوم الخميس:" تمكنا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف"الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس".