مقتل 10.. كتائب القسام تكبد جنود الاحتلال خسائر فادحة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستهداف كتائب القسام قوة صهيونية راجلة في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال جدد استهدافه وسط و شرق خانيونس باستخدام الطيران الحربي وكذلك القصف المدفعي المتواصل على أنحاء متفرقة من المدينة.

وقالت وسائل إعلام عربية، إن عدد الشهداء ارتفع نتيجة القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي القطاع إلى 20 شهيدا.

ومن ناحية أخري، قالت سرايا القدس، اليوم الخميس:"قصفنا حشودا عسكرية للعدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاونمن العيار الثقيل"

قالت كتائب القسام، اليوم الخميس:" تمكنا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف"الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس".