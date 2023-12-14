قائد الحرس الثوري الإيراني: انهيار النظام الإسرائيلي وشيك وسينقرض في المستقبل القريب

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، إن النظام الإسرائيلي سينقرض في ‏المستقبل القريب.‏



وأضاف في كلمة له بإحدي المؤتمرات أن "انهيار النظام الإسرائيلي المزيف ليس بالبعيد، والدليل الواضح على ذلك هو أن الصهاينة ضعفاء، لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمل وجود النساء والأطفال الفلسطينيين"، حسبما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.



ورد قائد الحرس الثوري الإيراني علي أفعال النظام الإسرائيلي، لتحويله مستشفيات غزة إلى ساحات قتال وذبح النساء والأطفال العُزّل في فلسطين، قائلا "مثل هذه الفظائع أثارت النفور العالمي من إسرائيل".



وقال سلامي: "إن كراهية العالم للصهاينة لم تعد تقتصر على المسلمين بعد الآن، بعد أن احتشد الناس ضد الصهاينة حتى بالقرب من البيت الأبيض وفي شوارع لندن وأوروبا".