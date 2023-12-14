8 كيلو سكر للأسرة.. قرار عاجل من التموين لحل الأزمة فورا

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن السكر لأنه من السلع الأساسية لدى المواطنين ونظرا لارتفاع سعره فى الأسواق بشكل مبالغ فيه حتى أن سعر الكيلو وصل فى بعض المناطق لـ 50 جنيها. بالرغم من أن وزارة التموين أعلنت أن مصر لديها مخزون احتياطي من السكر يكفي 8 أشهر مقبلة.

قامت الحكومة بالتدخل لاحتواء الأزمة وقررت استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل.

كما قررت وزارة التموين زيادة حصة الفرد من السكر الحر على بطاقات التموين بداية من يوم الاثنين 11-12-2023 لتلبية احتياجات المواطن من السكر الحر الذي تطرحه الوزارة بالمنافذ التابعة لها ومن خلال السلاسل التجارية للقطاع الخاص في إطار مبادرة الدولة لخفض الأسعار.

وسيتم صرف السكر الحر على بطاقات التموين للمواطنين بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، ويعتبر ذلك كإضافة على الدعم التمويني الشهري وليس بديلًا.



وبذلك، سيتم صرف السكر للمواطن بسعر 12.6 جنيه على بطاقة التموين بشرط كيلو سكر لكل فرد من المسجلين على البطاقة و بحد أقصى 6 كيلو سكر للأسرة ضمن الدعم الأساسي، ويضاف على ذلك قرار وزارة التموين الجديد وهو صرف السكر الحر بسعر 27 جنيهًا على بطاقات التموين

ويحق للأسرة المكونة من فردين أو ثلاثة صرف كيلو واحد، أما الأسرة التي تتكون من أربع أفراد فأكثر فيحق لها صرف 2 كيلو سكر.



وبناء على هذا القرار سيتم اتاحة 2 كيلو سكر حر/سعر الكيلو 27 جنيها لكل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر بجانب حصة البطاقة التموينية من سكر الدعم التي تصل إلى 6 كيلو سكر ليصل المجموع الذي يحصل عليه المواطن 8 كيلو سكر.



وجاء ذلك خلال توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الوزارية رقم 31 الصادرة بتاريخ 7-12-2023، التى تتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين.



وسيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) بصرفه للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.



ومن جانبه قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كل الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 آلاف طن الي 10 الاف طن سكر يومي

وتقوم وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في جميع المحافظات.



ونظرا لاستغلال عدد من التجار المواطنين وقيامهم باحتكار السكر فتم توجيه جميع الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.



كما يواصل جهاز حماية المستهلك شن حملاته على التجار وضبط الكثير من أطنان السكر المحتكرة في المخازن واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.



وفى حال رفض التاجر صرف السكر الحر بـ27 جنيهًا على بطاقات التموين فيحق للمواطن الابلاغ عنه.

حيث وفرت الحكومة طرقا للإبلاغ عن التاجر حال رفضه صرف السكر الحر بـ 27 جنيهًا على بطاقات التموين، ولا تقتصر طرق الإبلاغ والشكاوي على السكر فقط بل على أي مخالفة يراها المواطن كاحتكار السلع عند التجار.

والان هنوضح لحضراتكم كيف تقومون بتقديم الشكوى

يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول أو تخزينها ، من خلال الخط الساخن للجهاز وهو 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

كما وفر مجلس الوزراء 4 طريق لتقديم شكاوي المواطنين في جميع المجالات، وهى

يمكن للمواطن تقديم الشكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

او من خلال الاتصال على الخط الساخن 16528.

او من خلال تنزيل تطبيق "في خدمتك" من Google Play وتقديم الشكوى عليه

او عبر رقمي الواتساب 01555516528 و 01555525444 المخصص لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة والمخلفات، موضحًا بها بيانات مقدم الشكوى كاملة.

او عبر إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بجميع الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.

او من خلال هذا الرقم: 19959 الذى وفرته وزارة التموين لتلقي شكاوى المواطنين، ويعمل الخط الساخن على مدار الـ 24 ساعة.

كما ان هناك رقم خط أرضي وهو 0227942638 لإدارة الرقابة التجارية، يمكنه استقبال الشكاوي بشأن مخالفات التجار.

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