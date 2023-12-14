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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

إعلام الجامعة الحديثة: ندعم خطط الدولة لتنشيط السياحة وحماية التراث

الدكتور سامي الشريف
الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام الجامعة الحديثة

أكد الدكتور سامي الشريف، عميد  كلية الإعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، عقد المؤتمر العلمى السابع في الفترة من ١٧- ١٨ ديسمبر 2023 تحت عنوان “الإعلام والتنمية السياحية وحماية التراث"، بحضور بعض المسئولين والشخصيات البارزة وأساتذة الإعلام. 
 

أشار إلى أن المؤتمر جاء للتأكيد على أهمية السياحة- خاصة في الوقت الراهن لتوفير العملة الصعبة- ودور الإعلام في التنمية السياحية وحماية التراث، ويؤكد على الارتباط الوثيق بين التراث الحضاري والثقافي بكل أشكالة وبين الهوية الوطنية إذ أصبح تطور المجتمعات الحديثة مرهوناً بمدى قدرتها على الحفاظ على تراثها وهويتها وتوظيفهما لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

وأوضح أن المؤتمر يسعى لإلقاء الضوء على دور وسائل الإعلام فى تنشيط السياحة العربية ودعم خطط التنمية السياحية وحماية التراث، كما يسلط الضوء على عدة توصيات بناء على عدة جلسات نقاشية واوراق بحثية تم تقديمها من باحثين وخبراء وأكاديميين.

وعلى هامش المؤتمر سيتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة والتي ساهمت أعمالها في تنشيط السياحة وحماية التراث والحفاظ على الهوية المصرية.

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