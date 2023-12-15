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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نهاية الأموال النقدية وزلزال مدمر في هذا البلد.. توقعات أولد ور الصادمة لـ2024

صدى البلد

تعتبر قدرة بعض الأشخاص على التنبؤ بالأحداث المستقبلية من الأمور المثيرة للاهتمام والتي تثير حيرة العديد من الناس. واحد من هؤلاء الأشخاص هو أولد مور، المنجم الذي يزعم أنه يتواصل مع كائنات فضائية ويستلم تنبؤاتهم بشكل منتظم.

تنبؤات أولد مور لها تأثير كبير على الناس وتثير الفضول والتساؤلات حول مدى صحتها ومدى دقتها. بالرغم من غموضها وعدم وضوحها، إلا أن العديد من الأشخاص يعتقدون أن هناك قدرًا من الحقيقة في تنبؤاته ويرونها بمثابة تحذير أو إشارة لأحداث قادمة.

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أولد مور

يعد أولد مور من أشهر المنجمين المعاصرين، حيث يزعم أنه يتواصل مع كائنات فضائية. وقد قدم تنبؤاته لعام 2024 بطريقة غامضة، ولكنه اشتهر بتنبؤه بحدوث "أزمة عن غواصة" في هذا العام. ولم يتم تحديد تفاصيل أكثر حول هذا التنبؤ، لكنه أثار فضول العديد من المتابعين وأشعل النقاشات حول تنبؤاته.

تقويم مور القديم

هذا تقويم أسسه ثيوفيلوس مور وتم نشره منذ ما يقرب من قرنين ونصف القرن. كان مور مدرسًا للغة الأيرلندية والإنجليزية واليونانية واللاتينية. أصبح معروفًا كعالم رياضيات ذكي وساحر في علم التنجيم، ولقب باسم "ميرلين الأيرلندي".

كيف كانت توقعات أولد مور لعام 2023؟

الأكثر إثارة للإعجاب هو أن أولد مور أشار إلى دراما الغواصات التي قد تجعلك تشعر بالحزن ، ورجح الخبراء أنها مأساة غواصة OceanGate's Titan التي انفجرت في وقت سابق من هذا الصيف.

وقال إن ترامب سيعاني من ذعر صحي يتعلق بالدماغ، اتُهم الرئيس الأمريكي السابق مؤخرًا بأنه أصبح مرتبكًا بشكل متزايد بعد الخلط بين أسماء أوباما وبايدن.

توقعات أولد مور لعام 2024

تحذير من اغتيال ترامب، ونهاية النقدية، ونهاية الطرق، زلزال هائل يمتد عبر حدود متعددة، نظرًا لصعود عملة البيتكوين والانقسام الذي يجلبه دونالد ترامب غالبًا، لا يبدو أن أيًا من هذه الأمور موجود.

OceanGate الغواص اليونان المنجم المستقبل دونالد ترامب

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