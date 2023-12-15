إنعام سالوسة عطاء فني مستمر..وهذا سر ابتعادها عن الإعلام

في عيد ميلادها الـ 85

تحتفل اليوم الفنانة إنعام سالوسة بعيد ميلادها الـ 85، بعيدا عن كاميرات وسائل الإعلام التي ترفض الظهور من خلالها من سنوات طويلة، وتركز فقط على عملها وحياتها العائلية.

إنعام سالوسة من مواليد محافظة دمياط، درست بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس ، عشقت التمثيل من خلال عملها بمسرح الجامعة.

والتحقت إنعام سالوسة بمعهد الفنون المسرحية وأثناء فترة دراستها تعرفت على المخرج المسرحي سمير العصفوري، وبدأت قصة حبهما التى توجت بالزواج عقب تخرجها وأنجبت ابنتيهما المخرجة تغريد العصفوري، وشقيقتها منى العصفوري.

ورغم تقدمها في العمر، مازالت الفنانة إنعام سالوسة تقدم أعمالا فنية متميزة، وتشارك في المجال ولا تفكر في الاعتزال، ومن المقرر مشاركتها في فيلم “أنا وابن خالتي” وشاركت خلال 2023 في فيلم “البعبع”، ومسلسل “الصفارة”.

وما لا يعرفه كثيرون أن إنعام سالوسة درّبت عددًا من المواهب في بداية مشوارهم الفني على الإلقاء وأبرزهم سندريلا وايقونة السينما والشاشة المصرية والعربية، الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي ساعدتها بشكل كبير في بداية مشوارها الفني وجمعتهما علاقة صداقة قوية.