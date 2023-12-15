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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جامبسوت بيج.. كارولين عزمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمي
كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها بأحدث صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور"إنستجرام".

 

ظهرت كارولين عزمي فى الصورة بإطلالة جريئة، مرتدية جامبسوت مجسما باللون البيج، وأكملت أناقة إطلالتها بمكياج لافت ونالت اعجاب الجميع


 

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم"لسهفيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكايةمجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.

الفنانة كارولين عزمي هنا يسري شادي عبد السلام في كل أسبوع حكاية كارولين عزمي مسلسل في كل أسبوع حكاية مصطفي جمال

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