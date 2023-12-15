جامبسوت بيج.. كارولين عزمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها بأحدث صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور"إنستجرام".

ظهرت كارولين عزمي فى الصورة بإطلالة جريئة، مرتدية جامبسوت مجسما باللون البيج، وأكملت أناقة إطلالتها بمكياج لافت ونالت اعجاب الجميع





يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم"لسهفيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكايةمجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.