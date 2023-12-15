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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

توهج شمسي قوي يضرب الأرض ويقطع الاتصالات

صدى البلد

أطلقت البقعة الشمسية 3514 توهجًا شمسيًا قويًا من الفئة X2.8، مما يجعله أقوى توهج في الدورة الشمسية 25 حتى الآن، وأقوى توهج تنتجه الشمس منذ العواصف الكبرى في سبتمبر 2017. 

سجل مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا وميضًا لأحد الأشعة فوق البنفسجية ناتجًا عن هذا التوهج.

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ووفقا لموقع “سبيس” لعلوم الفضاء، تسبب الإشعاع الناتج عن التوهج في انقطاع راديوي عميق على الموجات القصيرة فوق الأمريكتين، حيث تأثرت الاتصالات الراديوية وتوقفت لفترة من الوقت.

 لم يتأثر الوطن العربي بهذا الانقطاع الراديوي. قد لاحظ هواة الاتصالات السلكية فقدان الإشارة على جميع الترددات التي تقل عن 30 ميجاهرتز لأكثر من 30 دقيقة بعد حدوث التوهج الشمسي.

من المحتمل أن يكون هذا الانفجار قد أطلق قذف انبعاث كتلي اكليلي، وهو عبارة عن سحابة من الغاز المتأين، بعد وقت قصير من التوهج. وقد سجل انفجارًا راديويًا شمسيًا من النوع الثاني، والذي يحدث عادة على الحافة الأمامية للانبعاثات الكتلية الاكليلية.

بناءً على معدل الانجراف للانفجار الراديوي، يمكن أن تتجاوز سرعة الانبعاث الإكليلي 2100 كيلومتر في الثانية. هذا يشير إلى أن الانبعاث الكتلي الاكليلي يتحرك بسرعة كبيرة في الفضاء.

تعتبر هذه الظاهرة الشمسية مناسبة للدراسة والمراقبة المستمرة من قبل العلماء والفضائيين. فهي توفر فرصًا لفهم أكثر عن النشاط الشمسي وتأثيراته على الأرض، بما في ذلك تأثيراتها على الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة.

ومن الممكن حدوث عواصف جيومغناطيسية صغيرة من الفئة (G1) في 15 أو 16 ديسمبر استجابةً لتيار رياح شمسي ضمن الانبعاث الإكليلي ويمكن أن تتصاعد مستويات العاصفة إلى الفئة G2 (معتدل) أو G3 (قوية) في 17 ديسمبر عندما يصل الانبعاث الإكليلي الكتلي.

الاتصالات السلكية الأشعة فوق البنفسجية البقعة الشمسية

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