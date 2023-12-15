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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسرائيل توافق على إدخال مساعدات لغزة عبر كرم أبوسالم

صدى البلد

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل وافقت على إدخال مساعدات لغزة عبر كرم أبوسالم.

وأضافت أبوشمسية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 5 آلاف شرطي إسرائيلي ينتشرون داخل البلدة القديمة للقدس، موضحة أن قوات الاحتلال تقيم متاريسا حديدية بالبلدة القديمة للقدس. وأكدت أن قوات الاحتلال تلاحق الشبان الفلسطينيين في حي وادي الجوز.

وتجددت غارات الاحتلال، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وهناك شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وأيضًا هناك شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة إلى إصابات جراء سقوط قذائف مدفعية على حارة البيوك بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

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