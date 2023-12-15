تحرك برلماني لحظر صرف المضادات الحيوية من الصيدليات دون روشتة

تقدمت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، بشأن التأخر في القرارات والإجراءات المنظمة لصرف المضادات الحيوية داخل الصيدليات دون روشتة.

و أضافت “ سعيد ” في طلب الإحاطة، أن تأخر هذه القرارات ترتب عليها إحلال المريض المصري أعلي درجات مقاومة للمضادات الحيوية دوليًا، والذي يعتبر خطرًا داهمًا يواجه المريض المصري فلم يعد المريض يستجيب للعديد من المضادات الحيوية ، بسبب زيادة الاستخدام الخاطئ و الغير علمي للمضادات الحيوية

وطالبت النائبة، بناء على ذلك، بصرف المضادات الحيوية بروشته طبيب علي الأقل بالمحافظات التي طبق فيها التأمين الصحي الشامل و تنطلق تدريجيًا لباقي محافظات الجمهورية.