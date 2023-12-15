سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بالقذائف

قالت سرايا القدس، اليوم الجمعة : "استهدفنا 3 آليات عسكرية للعدو بقذائف "التاندوم" و"الآر بي جي" في محور بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأوضحت سرايا القدس، اليوم الجمعة، إننا قصفنا أوفاكيم ومفتاحيم صباح اليوم، برشقة صاروخية مركزة.

وفي سياق متصل، أصدر حزب الله اللبناني، بيانا، كشف فيه خسائر لقوات العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏03:15 من بعد ظهر‎ ‏يوم الجمعة بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة.