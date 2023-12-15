أوقفوا النار .. نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن غزة

قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إن “أزمة النزوح الهائلة في غزة يجب ألا تتحول إلى أزمة لاجئين أخرى”.

وأكد المسئول الأممى في تصريحات تلفزيونية ان العنف في غزة ينبغي أن يتوقف.

واضاف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قائلا :"ينبغي أن يكون هناك وقف إطلاق نار إنساني في غزة الآن".

وفي نفس السياق قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إنه لن يكون هناك سلام وأمن؛ ما دامت الأراضي الفلسطينية محتلة.

وأضاف الوزير القطري، في مقابلة مع مجلة لوبوان الفرنسية: “يتحدث الناس عن عنف المستوطنين، وأنا أسميه إرهابا”

وأوضح بن عبد الرحمن، أن عدد الشهداء وحجم الدمار في غزة، يبدوا وكأنه انتقام على نطاق واسع، أكثر من كونه ردا أو ردعا لاعتداء.