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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تطلق مبادرة صديق المستهلك لحل شكاوى السلع المعمرة

إبراهيم السجيني رئيس
إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

يطلق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة الجهاز يوم الأحد المقبل مبادرة "صديق المستهلك" بمشاركة كافة مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه  الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة .

ويستهدف جهاز حماية المستهلك التنسيق مع الشركات والجهات المعنية من أجل العمل على حل شكاوى المواطنين والحفاظ على حقوق المواطن سواء كان بائع أو مشترى وفقا لقانون حماية المستهلك بجانب أيضا الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وعدم احتكار البعض للمنتجات حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعد جهاز حماية المستهلك أحد أذرع وزارة التموين الرقابية حيث يقوم بحملات رقابية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وحجب السلع بالاسواق.

كان مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، تلقى 5220 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر الجار  عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها  ، كما تلقي  في ذات الأسبوع 166 بلاغ عن إرتفاع الأسعار بعدة مناطق مختلفة،وعلي  الفورتم إحالة هذه الشكاوي لإدارات (الرقابة علي الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات )والتي بدورها قامت  بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكاوي والبلاغات.

كما يشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مٌكبرة ومٌوسعة على مدار الساعة من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات )  بقطاع القاهرة الكبري بالإشتراك مع  (أفرع الجهاز بالمحافظات )  خلال الأسبوع الجاري ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

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