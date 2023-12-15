برلماني: توفير "التضامن" دعما نقديا لـ1,2 مليون معاق استثمار في طاقتهم

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة التضامن تبذل جهود واسعة في الاهتمام بالفئات الأكثر استحقاقا للدعم ومن أبرزها فئة ذوى الإعاقة والتي تولي الدولة لهم رعاية خاصة في كافة المجالات الحياتية.

و أكد “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توفير وزارة التضامن دعما نقديا لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه، بالطبع خطوة ايجابية جاءت ضمن إجراءات الوزارة في العمل علي معاونة هذه الفئة في الظروف الاقتصادية الراهنة، قائلا “ الكثير منهم يعانى الوضع الإقتصادى العالمى ولهذا لابد من مساندتهم”.

وأشار عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلي أهمية التركيز علي دعم فئة ذوى الإعاقة فيما يتعلق بمساعدتهم في إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم تمكينهم إقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن الإستثمار في طاقتهم سيعطى قيمة مضافة للاقتصاد القومى.

وتابع النائب : أيضا لابد من التوسع في ميزانية دعم ذوى الإعاقة من أجل العمل علي تلبية كافة احتياجاتهم ومن ثم الاستثمار في هذه الكفاءات، قائلا “ الكثير منهم يتمتع بدرجة ذكاء عالية لابد من استغلالها في العمل والانتاج”.

وتحتفل وزارة التضامن الاجتماعي، عبر فعاليات متنوعة ومتتالية، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتزامن في شهر ديسمبر من كل عام، للدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد من الأنشطة التي تستهدف ذوي الإعاقة، حيث قامت بافتتاح 6 حضانات دامجة بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات، بالإضافة إلى غرفة تكامل حسي للإعاقات الذهنية وللأطفال أصحاب التوحد، وهؤلاء الذين لديهم صعوبات تعلم، هذا بالإضافة إلى غرفة لإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لاكتشاف أي إعاقات في سن مبكر لدى الأطفال والتوجيه بسرعة التدخل، كما تم تفقد غرفة التأهيل اللغوي وتنمية التخاطب، والتأهيل النفسي-حركي والتأهيل الوظيفي.

أضافت القباج أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8,2 مليار جنيه مصري خصماً من برنامج "كرامة"، كما تم استخراج 1,3 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019 ، مشيرة إلى أنه استفاد عدد 350 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة سنوياً من 630 من مؤسسات التأهيل، بما يشمل مؤسسات وحضانات ومراكز تأهيل و مراكز علاج طبيعي ومراكز تدريب لغوى، كما بلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية ما يقرب من 76 مركزاً موزعة على المحافظات المختلفة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى دعم الطلاب غير القادرين بتكلفة تبلغ 58 مليون جنيه، كما تتوفر أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.