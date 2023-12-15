عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توفير "التضامن" دعما نقديا لـ1,2 مليون معاق استثمار في طاقتهم

النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال النائب ابراهيم  نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة التضامن تبذل جهود واسعة في الاهتمام بالفئات الأكثر استحقاقا للدعم ومن أبرزها فئة ذوى الإعاقة والتي تولي الدولة لهم رعاية خاصة في كافة المجالات الحياتية.

و أكد “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توفير وزارة التضامن دعما نقديا لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه، بالطبع خطوة ايجابية جاءت ضمن إجراءات الوزارة في العمل علي معاونة هذه الفئة في الظروف الاقتصادية الراهنة، قائلا “ الكثير منهم يعانى الوضع الإقتصادى العالمى ولهذا لابد من مساندتهم”.

وأشار عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلي أهمية التركيز علي دعم فئة ذوى الإعاقة فيما يتعلق بمساعدتهم في إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم تمكينهم إقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن الإستثمار في طاقتهم سيعطى قيمة مضافة للاقتصاد القومى.

وتابع النائب : أيضا لابد من التوسع في ميزانية دعم ذوى الإعاقة من أجل العمل علي تلبية كافة احتياجاتهم ومن ثم الاستثمار في هذه الكفاءات، قائلا “ الكثير منهم يتمتع بدرجة ذكاء عالية لابد من استغلالها في العمل والانتاج”.

التضامن تتابع صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2023 من الـATM

القباج تشارك عبر الفيديو كونفرانس في ملتقى دولي لوزارة التضامن بالجزائر

وتحتفل وزارة التضامن الاجتماعي، عبر فعاليات متنوعة ومتتالية، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتزامن في شهر ديسمبر من كل عام، للدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد من الأنشطة التي تستهدف ذوي الإعاقة، حيث قامت بافتتاح 6 حضانات دامجة بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات، بالإضافة إلى غرفة تكامل حسي للإعاقات الذهنية وللأطفال أصحاب التوحد، وهؤلاء الذين لديهم صعوبات تعلم، هذا بالإضافة إلى غرفة لإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لاكتشاف أي إعاقات في سن مبكر لدى الأطفال والتوجيه بسرعة التدخل، كما تم تفقد غرفة التأهيل اللغوي وتنمية التخاطب، والتأهيل النفسي-حركي والتأهيل الوظيفي.

أضافت القباج أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8,2 مليار جنيه مصري خصماً من برنامج "كرامة"، كما تم استخراج 1,3 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019 ، مشيرة إلى أنه استفاد عدد 350 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة سنوياً من 630 من مؤسسات التأهيل، بما يشمل مؤسسات وحضانات ومراكز تأهيل و مراكز علاج طبيعي ومراكز تدريب لغوى، كما بلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية ما يقرب من 76 مركزاً موزعة على المحافظات المختلفة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى دعم الطلاب غير القادرين بتكلفة تبلغ 58 مليون جنيه، كما تتوفر أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.

ذوي الإعاقة المشروعات الصغيرة وزارة التضامن مجلس النواب الأسمرات ضعاف السمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

جدة حمراء .. الأهلي يضرب الاتحاد بثلاثية في عقر داره بكأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

ورشتا عمل بمركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد

إعفاء الطلاب ذوي الهمم من أداء الخدمة المجتمعية بـ عين شمس

ترشيحاتنا

شوبير يحتفل بفوز الأهلي على الاتحاد السعودي.. سجل واكتب يا تاريخ

إنه المارد يا سادة.. محمد فاروق يشيد بفوز الأهلي على اتحاد جدة

كأس العالم للأندية| مروان عطية يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي واتحاد جدة

قال لي «أنت حمار».. يسري نصر الله يكشف حوارا له مع أحمد زكي

بسبب الطقس.. ناسا تؤجل موعد انفصال Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية

جهاد الحرازين: نتنياهو يضلل العالم بشأن استهداف حركة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان الجونة السينمائي.. محمد شاهين ونسرين طافش في عرض الفيلم الفلسطيني الأستاذ

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر فستان بوسي شلبي يثير الجدل

بالأحمر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد عرض الزواج عليها بلبنان.. إطلالات أثارت الجدل للمذيعة لينة الطهطاوى ..شاهد

فيديو

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

عزل ميناء تل أبيب .. المقـاومة تدك قوات الاحـتـلال بقذائق الهاون

كاملة المرافق.. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بالمحافظات

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ