لحظات دافئة.. رهينة إسرائيلية مفرج عنها تروي كيف عاملتها حماس في الأسر

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، أن رهينة إسرائيلية مفرج عنها قالت "خلال احتجازي أجريت أحاديث طويلة ودافئة مع الخاطفين".

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، اليوم الجمعة أن "المحتجزون الذين قتلتهم قواتنا في غزة حاولوا الهرب وقواتنا ظنت أنهم من المسلحين".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة: "مهمتنا القضاء على قادة حماس بمن فيهم يحيى السنوار".

وفي نفس السياق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه شن غارات على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، قال إنه لن يكون هناك سلام وأمن؛ ما دامت الأراضي الفلسطينية محتلة.