الأردن: لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية على حساب أي دولة

قال مندوب الأردن في الجمعية العامة للأمم المتحد، اليوم الجمعة :"ما تقوم به إسرائيل لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا زيادة تمسكه بأرضه".

وأضاف مندوب الأردن قائلا : لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية على حساب أي دولة.

وكان قد علق البيت الأبيض اليوم الجمعة، علي قتل الجيش الإسرائيلي لثلاث رهائن كانوا محتجزين لدي حماس، وقال البيت الأبيض في بيان له :" إنه أمر مفجع ومأساوي".

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، اليوم الجمعة أن:" المحتجزون الذين قتلتهم قواتنا في غزة حاولوا الهرب وقواتنا ظنت أنهم من المسلحين".

وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، :"مهمتنا القضاء على قادة حماس بمن فيهم يحيى السنوار".