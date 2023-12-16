شعبة المستوردين تفجر مفاجأة عن أسعار زيت الزيتون

كشف المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين، تفاصيل جديدة عن ارتفاع أسعار زيت الزيتون في مصر، مشيرا إلي أن يتم زراعة المحصول محليا.

وأضاف متى بشاي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك تجار ترفع في أسعار زيت الزيتون، وهناك جشع في السوق من قبل البعض حاليا وحالة من الاستغلال حقيقية.

وتابع المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين، أنه يجب التصدي لمن يتلاعب بالأسعار من التجار في الأسواق المصرية، و لدينا إنتاج من الزيوت كبير، ولا يمكن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.