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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهداء وجرحي في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال شن غارة جوية عنيفة، استهدفت منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحي.

وفي وقت سابق، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، انه على الدول التزام أخلاقي وقانوني بالتحرك لوقف الفظائع الإسرائيلية وإنقاذ حياة الناس في غزة.

أضاف مندوب فلسطين قائلا:" أطفالنا إما قتلوا وإما يتموا وإسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين كحيوانات كيف لأحد أن يتحمل ذلك، والعالم ينادي بوقف فوري إنساني لإطلاق النار و157 دولة صوتت لصالح هذا القرار مقابل رفض 10 دول.

وتابع :"العالم ينادي بوقف فوري إنساني لإطلاق النار و153 دولة صوتت لصالح هذا القرار مقاب لرفض 10 دول، و بالإنسانية والأخلاق والمشروعية تحركت الجمعية العامة وطلبت وقفا فوريا لإطلاق نار إنساني وإسرائيل لم تلق بالا لقرارها".

إسرائيل الأمم المتحدة جباليا فلسطين مندوب فلسطين لدي الأمم المتحدة

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