مدفعية الاحتلال تستهدف "وادي حسن" في جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، إن مدفعية الاحتلال استهدفت "وادي حسن" في أطراف بلدة الجبين في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس الجمعة على أهمية التوصل إلى نتيجة تفاوضية لمعالجةالتوتر المتصاعد على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وشدد سوليفان، الذي أجرى محادثات مع مسئولين إسرائيليين، على الحاجة إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف المخاوف بين سكان شمال إسرائيل.

وأصبح الوضع متقلبا على نحو متزايد منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، حيث شنت جماعة حزب الله اللبنانية هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية على طول الحدود. وخلال الشهرين الماضيين، قامت إسرائيل بإجلاء أكثر من 20 ألف مواطن من المناطق القريبة من الحدود، مما يعكس خطورة المخاوف الأمنية.