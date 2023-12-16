أوكرانيا تسقط 30 طائرة مسيرة روسية استهدفت 11 منطقة في كييف

قالت أوكرانيا، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية أسقطت 30 من أصل 31 طائرة مسيرة روسية استهدفت 11 منطقة في أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا نشرت أكثر من نصف مليون من أفراد الجيش، بما فيذلك العديد من المتطوعين، في منطقة القتال في الصراع الأوكراني.

وفي حديثه خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، طُلب من الزعيم الروسي التعليق على الشكاوى من أن العديد من المتطوعين فيالجيش يعتمدون في كثير من الأحيان على المساعدات التي يجمعها مواطنونهم بدلاً من دعم الدولة.

وشدد بوتين على أن الإمدادات التي تقدمها الحكومة تمثل 99% من إجمالي المساعدات، لكنه أشار إلى أن موسكو ترحبولن تعيق بأي حال من الأحوال الجهود المخلصة لتزويد الجنود الروس بمختلف أنواع المعدات والإمدادات.