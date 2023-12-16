بقذائف الهاون.. سرايا القدس تستهدف حشودا عسكرية لجيش الاحتلال

قالت سرايا القدس، اليوم السبت، إنها قصفت حشودا عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.

وفي وقت سابق، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة نكراء حيث استهدفت مدرسة فرحانة التابعة للأونروا التي تؤوي نازحين؛ ثم قيامه بعملية قصف ثانية متعمّدة لتستهدف الأطقم الصحفية التي وصلت للمدرسة لتغطية القصف الأول، فأوقعت منهم عدداً من الإصابات بمن فيهم مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، ومصور الجزيرة سامر أبو دقة.

وقالت حماس في بيان لها إن استهداف النازحين المتعمد في مركز نزوح يحمل علم الأمم المتحدة، وللصحفيين على حدٍ سواء، يأتي في إطار حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا، ومحاولة لترهيب الأطقم الصحفية عن توثيق مجازره في قطاع غزة

وتابعت حماس: هذا الاستهداف لن يردع الصحفيين عن أداء رسالتهم الإعلامية والإنسانية في تغطية جرائم الاحتلال البشعة بحق شعبنا الفلسطيني