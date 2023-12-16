جيش الاحتلال يواصل شن غارات عنيفة على خان يونس.. شاهد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال يواصل شن غاراته على خان يونس جنوب قطاع غزة، حتى الساعة.

وأكد إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل دخانية وسط خان يونس.

https://x.com/shehabagency/status/1735936829675782573?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم العين بمدينة نابلس، وسمعت أصوات انفجارات بالمخيم.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة كشف عن الكوارث التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال (70 يوماً) - منذ بدايةعملية طوفان الأقصى -، مشيرا الي ان الاحتلال يقوم بحرب إبادة جماعية شاملة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.